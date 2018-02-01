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Hakkari'de sıcak çatışma! Acı haber geldi

Hakkkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK 'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı..

01 Şubat 2018 Perşembe 16:49
Hakkari'de sıcak çatışma! Acı haber geldi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

İlçenin Ortaklar bölgesindeki askeri üs bölgesine saat 14.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından saldırıda bulunuldu. Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinden yapıldığı bildirilen havanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

ÇUKURCA'DA 1 ŞEHİT  

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:49
  1. ŞEHİT
  • sukrusukru18 dk önce
    ALLAH Rahmet eylesin.Bu alçak saldırıyı yapanlarıda kahhar adıyla kahreylesin İNŞAALLAH.
  • Osman19Osman1924 dk önce
    Goruntu pkk. Gercekte , ABD ve israil'le savasiyoruz
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 35 dk önce
    Allahım rahmet eylesin...Kanınız inşallah yerde kalmayacak!Öcünüz alınacak! Rabbim onları kahru perişan etsin, helak olsunlar inşallah...
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