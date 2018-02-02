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Hakkari'de PKK operasyonu: 4 kişi gözaltında

Hakkari Yüksekova'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

02 Şubat 2018 Cuma 21:14
Hakkari'de PKK operasyonu: 4 kişi gözaltında

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 31 Ocak'ta Yüksekova'daki Şemdinli Uygulama Noktası'nda yasa dışı yollardan PKK/KCK bölücü terör örgütünün Irak kırsal alan kadrosuna katılacağı belirlenen 1 kişi ile ona yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Konu ile ilgili adli tahkikatın sürdüğü ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:14
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