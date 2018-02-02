Hakkari'de PKK operasyonu: 4 kişi gözaltında

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 31 Ocak'ta Yüksekova'daki Şemdinli Uygulama Noktası'nda yasa dışı yollardan PKK/KCK bölücü terör örgütünün Irak kırsal alan kadrosuna katılacağı belirlenen 1 kişi ile ona yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Konu ile ilgili adli tahkikatın sürdüğü ifade edildi.