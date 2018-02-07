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Hakkari'de PKK kıyafetli fotoğrafa gözaltı

Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin giydiği kıyafet ile çekilmiş fotoğrafını, sosyal medya hesabında paylaşan bir kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:02
Hakkari'de PKK kıyafetli fotoğrafa gözaltı

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ilçesine bağlı Çatalca mezrasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "06.02.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Çatalkaya mezrasında ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden, bölücü terör örgütüne ait kıyafet ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştığının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde; şahıs 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın ikamet adresinde yapılan aramada; 3 bölücü terör örgütü mensuplarıyla çekilmiş fotoğraf, 3 örgütsel kitap, 2 bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 2 palaska, 3 bel kuşağı, 3 bölücü terör örgütünü simgeleyen rozet, 1 bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 3 kilogram cinsi tespit edilemeyen gri renkli katı madde ve 72 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:02
  1. pkk
  2. gözaltı
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