Hakkari'de patlama! Çok sayıda ambulans olay yerinde
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:33
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi Ovaiçi Köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. İran sınırına 15 kilometre mesafedeki patlama bölgesine ambulanslar sevk edildi.
BÖLGEYE HELİKOPTER GÖNDERİLDİ
Esendere yolundaki patlamanın ardından Yüksekova'dan bölgeye helikopterlerin gittiği görülürken, Yüksekova-Esendere yolu da trafiğe kapandı.
Bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.