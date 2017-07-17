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Hakkari'de patlama! Çok sayıda ambulans olay yerinde

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Ovaiçi köyü yakınlarında bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:33
Hakkari'de patlama! Çok sayıda ambulans olay yerinde

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi Ovaiçi Köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. İran sınırına 15 kilometre mesafedeki patlama bölgesine ambulanslar sevk edildi.

BÖLGEYE HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Esendere yolundaki patlamanın ardından Yüksekova'dan bölgeye helikopterlerin gittiği görülürken, Yüksekova-Esendere yolu da trafiğe kapandı.

Bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:33
  1. Hakkari
  2. Yüksekova
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