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Hakkari'de neler oluyor... Herkes hastaneye koştu...

150 öğrenci ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı.

11 Ocak 2018 Perşembe 16:45
Hakkari'de neler oluyor... Herkes hastaneye koştu...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Tekeli Köyü İlk ve Ortaokulu'na giden 150 öğrenci, öğle yemeği sonrası rahatsızlanınca okul yetkilileri tarafından çağrılan ambulanslar ve okul servisleriyle hastaneye kaldırıldı. 

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü İlk ve Ortaokulu'na giden öğrenciler, öğlen yemeği sonrası rahatsızlandı. İshal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine okul idarecileri 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine öğrenciler okula gelen ambulans ve okul servisleriyle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin yedikleri öğle yemeği ile ilgili açıklama yapılmazken, hastanede tedavi gören öğrencilerin genel olarak sağlık durumların iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olayın ardından da ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman'ın okul idarecilerini ve milli eğitim yetkililerini çağırarak konuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 16:45
  1. Hakkari
  2. Şemdinli
  3. Tekeli Köyü
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