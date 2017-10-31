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Hakkari'de molotof hazırlanan merkezde şimdi gençler yetişiyor

Hakkari'de daha önce terör örgütü yandaşlarınca kullanılan kültür merkezi, görevlendirme yapılan belediye tarafından sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkeze dönüştürüldü.

31 Ekim 2017 Salı 11:52
Hakkari'de molotof hazırlanan merkezde şimdi gençler yetişiyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, gerçekleştirdiği içme suyu, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda Fegiye Teyran Kültür Merkezi'nde açılan erbane (def), gitar, saz, resim, tiyatro ve halk oyunları kurslarına katılan yaklaşık 500 genç, kültür sanat alanında faaliyet yürütüyor.

"Gençler kurslara yoğun ilgi gösteriyor"

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, terörün istismar ettiği kültür alanında ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kültür merkezinde açtıkları kurslara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Epcim, "Alan yetersizliğinden dolayı bazı kurslara cevap veremiyoruz. Bu sorunu Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz ortak çalışmayla okullarımızdan yararlanarak çözmek istiyoruz." dedi.

"Teyran'ın ruhuna uygun faaliyetler yapılıyor"

Fegiye Teyran Kültür Merkezi'nin eski belediye döneminde "molotof doldurma merkezi" gibi çalıştığı zamanlar olduğunu anlatan Epcim, şöyle konuştu:

"Daha önce şer odağı haline getirilen Fegiye Teyran Kültür Merkezimiz artık gerçekten bir kültür merkezi, sanatsal, kültürel faaliyetlerin yapıldığı merkez haline geldi. Bu merkez Fegiye Teyran'ın ruhuna, adabına uygun bir şekilde onun ismi ile faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklarımıza ilim irfan noktasında önemli kazanımlar vermeye başladı. Bir ilim, kültür merkezi haline gelmeye başladı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz."

Gençler kurslardan memnun

Merkezde haftada 3 gün bağlama dersi aldığını ifade eden Şermin Kaçar, "Verilen eğitimden ve hocaların ilgisinden çok memnunum. Kurslarımızın devam etmesini istiyorum çünkü kurslar çok güzel ilerliyor, çok yoğun ilgi var." dedi.

Gençlerden Züleyha Durgu ise merkezdeki erbane kursuna katıldığını ve büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:52
  1. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
  2. Fegiye Tayran Kültür ve Sanat Merkezi
  3. gençler
  4. Hakkari
  5. kültür
  6. sanat
  7. Anadolu Ajansı
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