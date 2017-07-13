Hakkari'de mayın patladı! Yaralılar var

Hakkari Şemdinli'de 4 sivilin mayın patlaması sonucu yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre patlama, Ortaklar köyüne bağlı Sılo Yaylası'nda meydana geldi. Uslu köyünde ikamet eden ve isimleri öğrenilmeyen 4 kişi, Sılo Yaylası'nda pancar toplarken mayına bastı. Patlama sonucu yaralanan 4 kişi, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.