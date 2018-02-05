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Hakkari'de köylülerden 'drone'lu iletişim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde, GSM operatörleri şebekeleri çekmediği için, cep telefonu görüşmelerinde drone kullanılıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:49
Hakkari'de köylülerden 'drone'lu iletişim

Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan 70 hane ve 800 nüfuslu Akçalı köyünde, iddiaya göre, hiçbir GSM operatörü şebekesi çekmiyor.

Köyde telefon görüşmelerinin sağlanması için ilginç bir yöntem geliştirildi. Köylüler, komşuları Ali Yücel Kaya'nın, insansız hava aracı drone hizmeti sayesinde yakınlarıyla cep telefonu görüşmesi yapabiliyor.

Kaya'nın cep telefonunu bağladığı drone yaklaşık 10 metre havalandıktan sonra, GSM şebekelerinden sinyal alıyor ve köylüler de Kaya'nın drone'daki telefonuna bluetooth ile bağlanıp, görüşmelerini yapıyor. Ali Yücel Kaya, drone kullanılarak yapılan 10 dakikalık görüşme ücreti için kişi başı 1'er lira alıyor.

Köylerinde cep telefonu çekmediği için herkesin sıkıntı yaşadığını belirten Kaya, bunun üzerine de drone alarak sorunu çözdüğünü söyledi.

Ali Yücel Kaya, drone'un belli bir seviyeye çıktıktan sonra GSM operatörü şebekelerini gördüğünü, bu sayede de telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

10 DAKİKASI 1 LİRA

"Köyümüz ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, hiçbir telefon şebekesi çekmiyor. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz; lütfen bize yardımcı olun. Annem hasta, ağabeyim cezaevinde. Bazen annem ağabeyimle görüşmek istediğinde telefon şebekesi yüzünden görüşemiyor.

Sırf bunun önüne geçmek  için drone alıp telefonumu taktım. Drone havalandıktan sonra bluetooth'la bağlanıp görüşme yapabiliyoruz. Günde bir kez köy meydanında, drone'u 10 metre havalandırıp, yakınlarıyla görüşmek isteyen vatandaşlara yardımcı oluyorum. 10 dakika görüşme yapanlardan da 1 lira ücret alıyorum. Bazen drone arıza veriyor, köylülerden para toplayıp arızayı gideriyoruz. Gece yarısı çok acil bir durum olursa, ya da hamile bir kadın için ambulans çağırmak için de drone kaldırıyorum. Köyde yabani hayvanlardan dolayı tepelere çıkamıyoruz. O yüzden böyle bir yönteme başvurduk."

Köylülerden Ekrem Arslan da yetkililerden acil çözüm beklediklerini söyledi. Arslan, "Daha önce gece yarısı acil bir hastamız olduğunda köyün arkasındaki tepeye çıkıp şebeke arıyorduk. Kışın kurt korkusu nedeniyle çıkamayınca, alınan drone sayesinde yakınlarımızla iletişim kurabiliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:49
  1. HAKKARİ
  2. YÜKSEKOVA
  3. gsm
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