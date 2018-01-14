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Hakkari'de kış mevsiminde Sümbül Dağı'na ilk tırmanış

Hakkari'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç ve bareberindeki Bursalı dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış yaptı.1 gün süren tırmanışta zirve yapan dağcı Yüksel Işık, Bursada yaşayan ailesiyle telefon görüşmesi yapıp Hakkari'den selam yolladı.

14 Ocak 2018 Pazar 14:44
Hakkari'de kış mevsiminde Sümbül Dağı'na ilk tırmanış

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki Bursalı dağcı Yüksel Işık, ilk kez kış mevsiminde,  3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dağın batı cephesinde gerçekleştirilen ve 12  saat süren zorlu tırmanışta zirve yapan dağcı Işık, Bursa'da yaşayan ailesiyle telefon görüşmesi yaparak Hakkari'den selam yolladı. Dağcılar, geldikleri güzergahta tekrar kente döndü.

'AMAÇ, HAKKARİYİ TANITMAK'

Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Telsilcisi Ertunç, kentte kış mevsiminde ilk kez Sümbül Dağı'na tırmanış yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sümbül'e tırmanmaktan büyük keyif aldık. Herkesi buraya bekliyoruz.Burası görülmeye değer yerler. Amacımız, Hakkari'nin doğal güzellilerini ve dağlarını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Dün sabah saat 06.00 da başlattığımız tırmanışımızı saat 18.30'da zirve yaparak başarıyla tamamladık. Normalde dağcıların 2 gün yapması gereken tırmanışı biz bir günde gerçekleştirdik." 

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 14:44
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