Hakkari'de kalleş saldırı! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'nin Yüksekova ilçlesi Esendere beldesi Ovaiçi kötü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında askerin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 4'ü ağır 17 asker yaralandı.

TSK'DAN AÇIKLAMA



Türk silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, "Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde 4'ü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır. Bu hain saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.