Hakkari'de kaçakçılık operasyonu!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik Aşağı Ölçek köyünde iki adreste arama gerçekleştirildi.

Aramada kaçak 135 bin 500 paket sigara, 81 kilogram tütün ve 120 litre mazot ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.