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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 135 bin 500 paket sigara, 81 kilogram tütün ve 120 litre mazot ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:55
Hakkari'de kaçakçılık operasyonu!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik Aşağı Ölçek köyünde iki adreste arama gerçekleştirildi.

Aramada kaçak 135 bin 500 paket sigara, 81 kilogram tütün ve 120 litre mazot ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:55
  1. Hakkari
  2. kaçakçılık
  3. Yüksekova
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