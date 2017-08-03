Hakkari'de kaçakçılık operasyonu!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 135 bin 500 paket sigara, 81 kilogram tütün ve 120 litre mazot ele geçirildi.03 Ağustos 2017 Perşembe 18:55
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik Aşağı Ölçek köyünde iki adreste arama gerçekleştirildi.
Aramada kaçak 135 bin 500 paket sigara, 81 kilogram tütün ve 120 litre mazot ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.