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Hakkari’de kaçak telefon operasyonu

Hakkari’de bir araçta yapılan aramada 24 adet akıllı cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuarlar ele geçirildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:30
Hakkari’de kaçak telefon operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Depin Polis Kontrol Noktasında yabancı plakalı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada 24 adet akıllı cep telefonu ve bu telefonlara ait aksesuar ele geçirildi. Olaylı ilgili yabancı uyruklu H.A.H. ve I.I.H.D. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:30
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Hakkari
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