Hakkari'de iş makineleri taşıyan konvoya terör saldırısı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.08 Temmuz 2017 Cumartesi 20:02
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan konvoya saldırı düzenledi.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Teröristler, bir sivil aracı ateşe vererek kaçtı.
Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
Kaynak: AA