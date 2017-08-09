Hakkari'de hava harekatı!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Hakkari bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

5 TERÖRİST HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Bunun üzerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla belirlenen bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristlerin silah, teçhizat ve gıda depolama maksadıyla kullandığı 4 mağara, bir mevzi olmak üzere 5 hedef imha edildi.

Harekatın ardından bölgede başlatılan faaliyetler sürüyor.