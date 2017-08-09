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Hakkari'de hava harekatı!

Askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda 5 hedef imha edildi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 02:31
Hakkari'de hava harekatı!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Hakkari bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Hakkari'de hava harekatı

5 TERÖRİST HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Bunun üzerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla belirlenen bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristlerin silah, teçhizat ve gıda depolama maksadıyla kullandığı 4 mağara, bir mevzi olmak üzere 5 hedef imha edildi.

Harekatın ardından bölgede başlatılan faaliyetler sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 02:31
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