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Hakkari’de hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada 1 korucu şehit olurken, 1 korucu ise yaralandı.

18 Ağustos 2017 Cuma 19:00
Hakkari’de hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Mehendi bölgesinde 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı unsurları ile birlikte arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik korucularının el yapımı patlayıcıya basması sonucu güvenlik korucusu Cihat Şen’in şehit olduğu belirtildi. Yaralanan güvenlik korucusunun ise sevk edildiği Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 19:00
  1. Hakkari
  2. Şemdinli
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