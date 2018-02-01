Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler izne bağlandı

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri sebebiyle Bakanlar Kurulu kararınca ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında yapılacak olan miting, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 01 Şubat - 02 Mart tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süreyle izne bağlanmasına, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 01 Şubat - 02 Mart tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süreyle yasaklanmıştır."