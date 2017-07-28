Hakkari’de demonstrasyon çalışması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Hakkari’de yürütülen"Itri-Tıbbi Bitkiler ve Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında demonstrasyon çalışmaları uygulandı. Itri ve tıbbi bitkilerin Hakkarili çiftçilerine tanıtılması amacıyla merkez Otluca köyünde üretici Yavuz Taş’ın arazisinde demonstrasyon kurulan tıbbi nane fidelerinin dikimi gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmayı yerinde incelemek üzere bölgeye giden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Emin Ertaş ve şube personelleri, çalışma hakkında detaylı bilgiler verdiler.

Müdür Şimşek, amaçlarının ıtri ve tıbbi bitkilerin yaygınlaşmasının sağlanması olduğunu ifade ederek, "Bu gibi demonstrasyon çalışmalarını yaparken verim, kalite değerleri ve ekonomik açıdan ürünlerin yetiştirilebilirliğini ortaya koymak istiyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işin bilimine uygun olarak yapılmasıyla birlikte hem üretimin hem çiftçinin kazancının hem de köylere geri dönüşlerin artırılması amacıyla üretim çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini, daha sonra da uygun olan ilçelerimizde bu bitkilerin yaygınlaşması için çalışmalar yürütmek amacındayız. Ayrıca yapılan çalışmalarından dolayı emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.