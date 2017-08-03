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Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat, el bombası ve patlayıcı ele geçirildi, bir asker hafif yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
Hakkari'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda 30 Temmuz'da Şemdinli ilçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında Valilikçe ilan edilen sokağa çıkma yasağı neticesinde yürütülen operasyonlarda 3 farklı noktada arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama tarama faaliyetinde 2 anti tank RPG-7 mühimmatı, 2 anti-tank sevk fişeği, 2 el yapımı anti-tank mühimmatı atma sistemi (demir boru), 60 elektrikli fünye, savunma tipi el bombası, 12 kilogram x 2 mazotla güçlendirilmiş amonyum nitratlı EYP (el yapımı patlayıcı), 2,5 litre saf nitrat, 100 metre kablo, 10 elektrik bandı, 2 alpha fire ateşleyici kumanda, tolsaria ateşleme düzeneği, 30 oksijenli bez, 2 batikon, 15 koli bandı, 4 enjektör, 500 mililitre serum, bir torba çivi, 2 sırt çantası, keser, testere, kazma, küçük tüp, 3 tıbbi enjektör ampulü, roketatar silahı kullanma kılavuzu ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, operasyon esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askeri personelin hafif yaralandığı belirtilerek, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
  1. PKK
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. KCK
  4. Hakkari
  5. Şemdinli
  6. İncesu
  7. EYP
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