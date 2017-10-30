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Hakkari'de çamurdan geçilmeyen yollar asfaltlandı

Hakkari'de, toz, çamur ve çukurlar nedeniyle sürücüleri zorlayan yollar, belediye tarafından asfaltlanarak gerekli standartlara kavuşturuldu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:40
Hakkari'de çamurdan geçilmeyen yollar asfaltlandı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde tahrip olan birçok yolu ilk kez bitümlü sıcak karışımı (BSK) asfalt ile yenileyen belediye, çevre yolunda da çift katlı asfalt ve çizgi çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, belediyeyi devraldıklarında vatandaşların en çok yol konusunda talepte bulunduklarını söyledi.

Hakkari'de yolların toz, çamur ve çukurdan geçilmediğini vurgulayan Epcim, şöyle konuştu:

"Şehrin temel sorunlarından biri olan yolları ilk defa profesyonel bitümlü sıcak karışımı asfalt ile tanıştırdık. Şehrin giriş ve çıkışı olarak kullanılan çevre yolunun da asfalt çalışmalarını tamamladık. Ayrıca yolların daha sağlam ve kaliteli olması için iki kat asfalt uygulaması yaptık. Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla yol çizgi çalışmalarını başlattık. Yollarımız bu çalışmalarla yeni görünümüne kavuştu. Kentte asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor."

Yapılan çalışmalarla Hakkari'nin çehresinin değiştiğini aktaran vatandaşlar da Belediye Başkan Vekili Epcim'e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:40
  1. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
  2. Hakkari
  3. Kayyum
  4. Anadolu Ajansı
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