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Hakkari'de bomba yüklü araç paniği

Hakkari'de bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen tuzaklanmış bir araç imha edilirken Kazan Vadisi’nde yürütülen operasyonlarda ise silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
Hakkari'de bomba yüklü araç paniği

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 adet el bombası, 5 adet 12 kilogramlık tüp içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 20 kilogramlık bidon içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet boş tüp, 50 metre beyaz renkli ve 100 metre kırmızı renkli kablo, 180 kilogram amonyum nitrat, 5 adet bantlanmış vaziyette pil bloğu, 1 adet mont, 2 adet sırt çantası, 1 adet branda, 4 adet mavi renkli varil ve 1 adet eldiven ele geçirilmiştir” denildi.

Cevizli köyündeki bir adreste ve köyün kırsal alanında yapılan aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzeme ile kaplı, kamuflajlı, 3 adet şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş vaziyette bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen (plakasız) tuzaklanmış bir araç ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, “Araç olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; olayla ilgili olarak ‘terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak’ suçundan 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
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