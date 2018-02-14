Hakkari'de bir terörist teslim oldu, bir terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "13 Ocak günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tekeli köyünde, PKK/KCK bölücü terör örgütünün dağ kadrosundan ayrılarak 1 yıldır Irak ülkesi Süleymaniye bölgesinde yaşadığı tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu, kurulan irtibat sonucu Türkiye'ye dönüş yaparak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

TSK'dan yapılan açıklamada "Hakkâri/Şemdinli’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalanmıştır" denildi.

DİYARBAKIR'DA PKK'NIN YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır/Silvan’da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde 500 kg gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.