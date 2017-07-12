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Hakkari’de bir terörist enselendi

Hakkari’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir terörist yakalandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:38
Hakkari’de bir terörist enselendi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “11 Temmuz 2017 günü ilimiz merkez Çimenli mevkiinde yapılan operasyon neticesinde, bir bölücü terör örgütü mensubu silahsız olarak yakalanmıştır. Yapılan yer gösterme faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 25 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet kıyafet, 1 adet şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:38
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