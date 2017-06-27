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Hakkari’de asayiş uygulaması yapıldı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktasında asayiş uygulaması yaptı.

27 Haziran 2017 Salı 17:35
Hakkari’de asayiş uygulaması yapıldı

Bir süreden beridir polis halk kaynaşmasının sağlandığı ve hiçbir nahoş olayın meydana gelmediği Hakkari’de güvenlik güçleri tedbirleri elden bırakmıyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerikentin değişik noktalarında asayiş uygulaması yapan ekipler araçları didik didik ararken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı. Öğle saatlerinde başlayan asayiş uygulamasına narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı. Yapılan kontrollerde kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları ve valizleri kontrol edilirken, sürücülerin de evrakları incelendi. Huzurlu bir bayram geçirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar ise, polis memurlarının sıcak tavırla uygulama yaptığını ve bundan memnun olduklarını ifade ettiler

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:35
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Hakkari
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