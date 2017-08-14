Hakkari'de adım adım teröristlerin izini sürüyorlar...

İlçenin Derecik Beldesi'ndeki Balkaya Dağları’nda PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Balkaya Dağları’nın kayalık kısımlarında halat yardımıyla inen korucular ve askerler, teröristlerin izini sürüyor.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde korucular ve askerlerin hangi şartlarda görev yaptıkları görülüyor.