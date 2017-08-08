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Hakkari'de 49 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı

Hakkari’de 1968 yılında hizmet vermeye başlayan devlet hastanesine 49 yıl aradan sonra ilk defa onkoloji doktoru atandı.

08 Ağustos 2017 Salı 09:39
Hakkari'de 49 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Hakkari’ye atanan onkoloji doktoru görevine başladı. Hakkari’ye gelen Uz. Dr. Yusuf Karakaş, hasta kabulüne başlayarak, kemoterapi ünitesi açtı. Hakkari’ye atanmayı kendisinin de istediğini dile getiren Uz. Dr. Yusuf Karakaş, Hakkari’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Uz. Dr. Yusuf Karakaş, "Cumhuriyeti tarihinde Hakkari’ye gelen ilk onkoloji uzmanı benim. Bu da Hakkari’deki ikinci zorunlu hizmetim. 2007-2009 yılları arasında Hakkari’de pratisyen hekim olarak görev yaptım. O dönem Sağlık Bakanlığı tarafından Hakkari’de ‘yılın doktoru’ seçilerek ödülümü almıştım. Dahiliye uzmanlığını bitirdikten sonra Hacetepe’de onkoloji uzmanlığı yaptım ve daha sonrada Hakkari’ye atandım. Tabi burada daha önce onkoloji ünitesi olmadığı için ilk onkoloji kemoterapi ünitesi kurduk” dedi.

"YAPABİLECEĞİMİZİN EN İYİSİNİ YAPIP HASTALARA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Şu anda aktif tedavi hizmeti verdiği hastalar olduğunu dile getiren Karakaş, “Dolayısıyla hastalar kemoterapi almak için Van iline veya çevre illere gitmek zorunda kalmıyorlar. Tedavilerini burada başarı ile uygulayabiliyoruz. Tabi burası bir onkoloji merkezi değil, bunun da bilincindeyim. Yapabileceğimizin en iyisini yapıp hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hakkari’deki bir hasta yakını ise kentte onkoloji doktorunun şart olduğunu belirterek, gelen doktor sayesinde artık hastaların il dışına çıkmak zorunda kalmayacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:39
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