İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Hakkari Yüksekova’da hududa sıfır noktada bir grup teröristin görüntüsünün alınması üzerine yapılan topçu ateşi sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 14:47
Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Hakkari Yüksekova Hisardağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Üs bölgesinde konuşlu 7. Hudut Alay Komutanlığı ve Deniz Piyade Tabur Komutanlığı unsurlarınca hududa sıfır noktada Ganizer Tepe'de bir grup teröristin görüntüsünün alındığını ve yapılan topçu ateşi sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:47
  1. Hakkari
  2. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    1. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    2. Evlilik programları yerine o..
    3. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
    4. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
    5. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
    6. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
    7. İranlı dolandırıcı yakalandı
    8. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
    9. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
    10. Büyük operasyon kapıda!
    11. 'Babam işkenceci bir polisti'
    12. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
    13. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
    14. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
    15. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
    16. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
    17. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
    18. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
    19. İspanyol basınından Arda Turan iddiası
    20. Feto'nun 3 ay önceki 'zehir..
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!