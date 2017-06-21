Hakkari’de 3 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Hakkari Yüksekova’da hududa sıfır noktada bir grup teröristin görüntüsünün alınması üzerine yapılan topçu ateşi sonucu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.21 Haziran 2017 Çarşamba 14:47
TSK, Hakkari Yüksekova Hisardağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Üs bölgesinde konuşlu 7. Hudut Alay Komutanlığı ve Deniz Piyade Tabur Komutanlığı unsurlarınca hududa sıfır noktada Ganizer Tepe'de bir grup teröristin görüntüsünün alındığını ve yapılan topçu ateşi sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.