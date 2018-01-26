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Hakkari'de 12 kişi mahsur kaldı...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan minibüsteki 12 kişi, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

26 Ocak 2018 Cuma 20:22
Hakkari'de 12 kişi mahsur kaldı...

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Akocak  köyüne giden minibüs, kar ve tipinin kapattığı köy yolunda mahsur kaldı.

İhbar üzerine kaymakamlık tarafından olay yerine yönlendirilen İl Özel  İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın  ardından yolda kalan vatandaşlara ulaştı.

İş makinesi yardımıyla aracı çıkaran ekipler, mahsur kalan  vatandaşların köylerine ulaşmasını sağladı.

Vatandaşlardan Adil Altındaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun  kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını söyledi.

Altındaş, iki saat yolda kaldıklarını aktararak, "İlçede dünden beri  yoğun bir yağış var. Bazı yollar kapandı. Sağ olsun ekipler, iş makineleri ile  yardıma geldi ve yollarımızı açtı. Allah razı olsun. Akşam olmadan evimize  gideceğiz inşallah." diye konuştu.

Köy Muhtarı Hamit Göksal da kar kalınlığının bir metreyi bulduğunu,  ekiplerin mahsur kalan köy sakinlerini kurtardığını belirtti.

 

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:22
  1. Yüksekova Şantiye Şefliği
  2. Hamit Göksal
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