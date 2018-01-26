Hakkari'de 12 kişi mahsur kaldı...

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Akocak köyüne giden minibüs, kar ve tipinin kapattığı köy yolunda mahsur kaldı.

İhbar üzerine kaymakamlık tarafından olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yolda kalan vatandaşlara ulaştı.

İş makinesi yardımıyla aracı çıkaran ekipler, mahsur kalan vatandaşların köylerine ulaşmasını sağladı.

Vatandaşlardan Adil Altındaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını söyledi.

Altındaş, iki saat yolda kaldıklarını aktararak, "İlçede dünden beri yoğun bir yağış var. Bazı yollar kapandı. Sağ olsun ekipler, iş makineleri ile yardıma geldi ve yollarımızı açtı. Allah razı olsun. Akşam olmadan evimize gideceğiz inşallah." diye konuştu.

Köy Muhtarı Hamit Göksal da kar kalınlığının bir metreyi bulduğunu, ekiplerin mahsur kalan köy sakinlerini kurtardığını belirtti.