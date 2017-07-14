Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari ve Bitlis'te iki terörist teslim oldu

Hakkari ve Bitlis'te bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:39
Hakkari ve Bitlis'te iki terörist teslim oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı  görevlilerinin, PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve  engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.  Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimiz merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Zap Jandarma Karakol  Komutanlığına bir erkek bölücü terör örgütü mensubu silahsız ve teçhizatsız  olarak teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'kayıp şahıs' olarak  arandığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

BİTLİS'TE DE BİR TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede ise bölücü terör  örgütüne karşı özellikle 2017 başından itibaren düzenlenen başarılı operasyonlarla ortaya konan kararlı tutum ve uygulanan baskının etkisini  göstermeye başladığı ve sonuç alınmaya devam edildiği kaydedildi. Teslim olan bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yenilerinin  eklendiği belirtilen bilgilendirmede Hakkari'nin Zap Bölgesi'ndeki Zap Jandarma  Karakol Komutanlığına bir teröristin silahsız, 13 Temmuz 2017'de ise Bitlis'in  Doğanlı kırsalında bir teröristin silah ve mühimmatları ile birlikte güvenlik  güçlerine teslim olduğu ifade edildi. Bilgilendirmede bu ve benzeri gelişmelerin, Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'nin başta TSK olmak üzere tüm organlarıyla verdiği kararlı mücadelenin  sonucu olduğu kaydedildi.

Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu

Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürütürken örgüten kaçan biri 18 yaşından küçük olan toplam 5 PKK'lı...
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:39
  1. pkk
  2. bitlis
  3. terörist
  4. teslim olma
  5. hakkari
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hava sıcaklıkları azalıyor
    1. Hava sıcaklıkları azalıyor
    2. O vatan haini terörist tutuklandı
    3. Sevan Nişanyan Foça açık cezaevi'nden..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den..
    5. Google'ın tasarım harikası ofisleri
    6. Tembellik raporu açıklandı! Türkiye..
    7. Türkiye'den Çipras'a sert tepki! Şayet..
    8. 15 Temmuz için mahyalar asıldı
    9. Erzincan'daki ev uluslararası mimari..
    10. Dudak uçuklattı! İşte en çok kazanan..
    11. İlk Türk JSF/F-35 uçağının orta..
    12. Yurdum insanı yine güldürdü
    13. Beşiktaş ayağa kalktı!
    14. Kyle Walker Manchester City'e transfer..
    15. Bilal Erdoğan: Hainler ayaklarını denk..
    16. Minibüsçüler 15 Temmuz'da vatandaşları..
    17. İşte Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak..
    18. Dünyanın en değerli 10 spor kulübü!
    19. Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı
    20. İşte ülkelere göre kişi başına düşen..
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli genç yerine teslim etmişti
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!
    Darbeci hainin tişörtünde dikkat çeken yazı!