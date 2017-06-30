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Hakkari-Van karayolu selden ulaşıma kapandı

Hakkari-Van karayolu, meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

30 Haziran 2017 Cuma 18:44
Hakkari-Van karayolu selden ulaşıma kapandı

Hakkari-Van karayolu Karasu mevkiinde aniden bastıran yağışla oluşan selden dolayı onlarca araç yolda mahsur kaldı. Saatlerce yolda mahsur kalan yolcular yolun açılmasını bekledi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, selle karayoluna inen çamur ve taşları iş makinelerinin yardımıyla temizleyerek yolu çift yönlü trafiğe açtı.

Sürücüler, sel nedeniyle yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıklarını belirterek, hastalarının olduğunu ancak yolun kapalı olmasından dolayı hastaneye ulaştıramadıklarını belirttiler. Sürücüler, “Öğleden sonra aniden yağmur yağdı ve yağışlarla birlikte karayoluna inen çamur ve taşlar nedeniyle yol kapandı. Aracımızda hastalarımız var. Neyse ki karayolu ekipleri zamanında gelerek kapanan yolu ulaşıma açtı” şeklinde konuştular.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 18:44
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