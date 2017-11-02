Hakkari şehitlerinin isimleri belli oldu
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde hainlerle girilen çatışmada şehit düşen güvenlik görevlilerinin isimleri belli oldu.02 Kasım 2017 Perşembe 15:35
Şemdinli'nin Kuzey Irak sınırında bir grup vatan haini teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 6 askerimiz ve 2 güvenlik korucumuz şehit düşerken, 5 terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu köyünde defnedileceği belirtildi.
BURSA'NIN ŞEHİDİ VAR
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden birinin 24 yaşındaki Bursalı Sözleşmeli er Emre Karaaslan olduğu öğrenildi.
Hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
ISPARTA'NIN ŞEHİDİ VAR
Şehit olan 8 güvenlik görevlisinden birinin de Isparta Gelendost nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara olduğu öğrenildi.
Kara’nın şehadet haberini alan babası Menderes Kara, Jandarma Karakoluna gitti. Ispartalı Şehit Sercan Kara’nın bekar olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.
FOÇA’YA TAYİNİ ÇIKMIŞTI
Yaklaşık 4 yıldan bu yana Hakkari bölgesinde görev yaptığı öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara’nın, bir süre önce izne ayrılarak Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ne geldiği ve burada görüştüğü arkadaşlarına İzmir Foça’ya tayinin çıktığını söylediği belirtildi.
Tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarına Kuzey Irak’a gitme durumu olduğunu söyleyen Şehit Sercan Kara’nın, yeniden geçici görevle Hakkari’ye gittiği öğrenildi.
Şehit Kara’nın, ağabeyi ile babasının balıkçılık yaptığı öğrenildi. Şehit Sercan Kara’nın evine Türk bayrağı asıldı.
Şehit Erhan Karaca’nın acı haberini alan aile de gözyaşlarına boğuldu
Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, çatışmada şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Erhan Karaca’nın baba ocağına ateş düştü. Şehit Erhan Karaca’nın acı haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asılırken, haberi alan yakınları ise şehidin evine akın etti.
Şehit olan Erhan Karaca’nın bekar olduğu ve anne ve babasının 11 yıl önce ayrıldığı öğrenildi.
HATAY'IN ŞEHİDİ VAR
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü.
Dört yıllık Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün (27) şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi’nde oturan babası Cuma Küçük ve annesi Hatice Küçük’e verildi.
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Soylu40 dk önce Nezaman görülmüş dublex sahiblerinin şehit oldukları. Allah keşke bizide o makama layik görse. Dünya hayatı böyledir. Kimi şehitlerimiz gazete yazarıdır kimisi öğretmen kimisi politikacı. Ortak yönleri para için değil bir dava için savaşmalarıdır. Serdar yağmur 1 sa önce ALLAH şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Fehmi1 sa önce Şehit aileleri, Teröre destek olanlar hakkında dava açmaları gerekir. Çünkü Terör meclisten destek olmadan başarı sağlayamazlar. Söz ve eylemlerle destek verenler hakkında davacı olmak şarttır. Celil YAĞMUROĞLU1 sa önce haberi okuduğumda çok geçirdim içim kan ağladı . Milletimizin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelik yapılan, amacına asla ulaşamayacak olan tüm bu hain terör saldırılarını bir kez daha lanetliyoruz. KÜRT1 sa önce NİYE ÖLDÜ NEDEN ÖLDÜ DİYENLERİN ŞEHİTLİKLEN DİNLEN VATANLAN İŞİOLMIYANLAR SORSANSANKİ VATAN İÇİN DİNİÇİN ÖLECEM DEMİYEN ZİHNİYETLER Tekrar Osmanlı Devleti 20991 sa önce Nereye kadar bilmiyorum Allah CC tüm Türkiye'ye sabırlar versin ve yakalanan hainler bizim vergilerimizle hapishanelerde bakılsın baktıranlara hakkım zehir zıkkım olsun Şaban1 sa önce Allah rahmet eylesin.Makamınız cennet olsun inşaallah kardeşlerim. Murtaza1 sa önce Rabbim rahmet eylesin makamlarını yüceltinsin aziz şehitlerimizin Fehmi1 sa önce Dağda terör Ankara da yandaş terör. Adalet1 sa önce Neden hep sözleşmeli er şehitlerimiz, olayın nasıl geliştiği de açıklansın