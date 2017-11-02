Hakkari şehitlerinin isimleri belli oldu

Şemdinli'nin Kuzey Irak sınırında bir grup vatan haini teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 6 askerimiz ve 2 güvenlik korucumuz şehit düşerken, 5 terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu köyünde defnedileceği belirtildi.

BURSA'NIN ŞEHİDİ VAR

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden birinin 24 yaşındaki Bursalı Sözleşmeli er Emre Karaaslan olduğu öğrenildi.

Hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

ISPARTA'NIN ŞEHİDİ VAR

Şehit olan 8 güvenlik görevlisinden birinin de Isparta Gelendost nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara olduğu öğrenildi.

Kara’nın şehadet haberini alan babası Menderes Kara, Jandarma Karakoluna gitti. Ispartalı Şehit Sercan Kara’nın bekar olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.

FOÇA’YA TAYİNİ ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 4 yıldan bu yana Hakkari bölgesinde görev yaptığı öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara’nın, bir süre önce izne ayrılarak Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ne geldiği ve burada görüştüğü arkadaşlarına İzmir Foça’ya tayinin çıktığını söylediği belirtildi.

Tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarına Kuzey Irak’a gitme durumu olduğunu söyleyen Şehit Sercan Kara’nın, yeniden geçici görevle Hakkari’ye gittiği öğrenildi.

Şehit Kara’nın, ağabeyi ile babasının balıkçılık yaptığı öğrenildi. Şehit Sercan Kara’nın evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Erhan Karaca’nın acı haberini alan aile de gözyaşlarına boğuldu

Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, çatışmada şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Erhan Karaca’nın baba ocağına ateş düştü. Şehit Erhan Karaca’nın acı haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asılırken, haberi alan yakınları ise şehidin evine akın etti.

Şehit olan Erhan Karaca’nın bekar olduğu ve anne ve babasının 11 yıl önce ayrıldığı öğrenildi.

HATAY'IN ŞEHİDİ VAR

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Dört yıllık Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün (27) şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi’nde oturan babası Cuma Küçük ve annesi Hatice Küçük’e verildi.