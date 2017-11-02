Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari şehitlerinin isimleri belli oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde hainlerle girilen çatışmada şehit düşen güvenlik görevlilerinin isimleri belli oldu.

02 Kasım 2017 Perşembe 15:35
Hakkari şehitlerinin isimleri belli oldu

Şemdinli'nin Kuzey Irak sınırında bir grup vatan haini  teröristin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 6 askerimiz ve 2 güvenlik korucumuz şehit düşerken, 5 terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada şehit olan güvenlik korucularının Osman Yeşil ve Alaattin Tekin olduğu öğrenildi. Şehitlerin yapılacak törenin ardından Toklu köyünde defnedileceği belirtildi.

BURSA'NIN ŞEHİDİ VAR

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sınırın sıfır noktasında teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 6 askerden birinin 24 yaşındaki Bursalı Sözleşmeli er Emre Karaaslan olduğu öğrenildi.

Hain saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Karaslan'ın ateşi Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Gökpınar Sokak'taki baba ocağına düştü. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda sözleşmeli piyade er olarak görev yapan Şehit Karaaslan'ın 9 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Şehit Emre Karaaslan'ın aslen Erzurum Tortum nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

ISPARTA'NIN ŞEHİDİ VAR

Şehit olan 8 güvenlik görevlisinden birinin de Isparta Gelendost nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Sercan Kara olduğu öğrenildi.

Kara’nın şehadet haberini alan babası Menderes Kara, Jandarma Karakoluna gitti. Ispartalı Şehit Sercan Kara’nın bekar olduğu ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Menderes ve Dilek Kara çiftinin 4 oğlundan ortancası olduğu öğrenildi.

FOÇA’YA TAYİNİ ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 4 yıldan bu yana Hakkari bölgesinde görev yaptığı öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara’nın, bir süre önce izne ayrılarak Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ne geldiği ve burada görüştüğü arkadaşlarına İzmir Foça’ya tayinin çıktığını söylediği belirtildi.

Tayini çıkmasına rağmen arkadaşlarına Kuzey Irak’a gitme durumu olduğunu söyleyen Şehit Sercan Kara’nın, yeniden geçici görevle Hakkari’ye gittiği öğrenildi.

Şehit Kara’nın, ağabeyi ile babasının balıkçılık yaptığı öğrenildi. Şehit Sercan Kara’nın evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Erhan Karaca’nın acı haberini alan aile de gözyaşlarına boğuldu

Şehit olan 8 güvenlik görevlisinin cenazeleri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, çatışmada şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Erhan Karaca’nın baba ocağına ateş düştü. Şehit Erhan Karaca’nın acı haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asılırken, haberi alan yakınları ise şehidin evine akın etti.

Şehit olan Erhan Karaca’nın bekar olduğu ve anne ve babasının 11 yıl önce ayrıldığı öğrenildi.

HATAY'IN ŞEHİDİ VAR

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Dört yıllık Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük’ün (27) şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi’nde oturan babası Cuma Küçük ve annesi Hatice Küçük’e verildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 15:35
  1. Hakkari
  2. şehit
  3. çatışma
  4. şehitler
  5. şehitlerin isimleri
  6. Şemdinli
  • SoyluSoylu40 dk önce
    Nezaman görülmüş dublex sahiblerinin şehit oldukları. Allah keşke bizide o makama layik görse. Dünya hayatı böyledir. Kimi şehitlerimiz gazete yazarıdır kimisi öğretmen kimisi politikacı. Ortak yönleri para için değil bir dava için savaşmalarıdır.
  • Serdar yağmur Serdar yağmur 1 sa önce
    ALLAH şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin.
  • FehmiFehmi1 sa önce
    Şehit aileleri, Teröre destek olanlar hakkında dava açmaları gerekir. Çünkü Terör meclisten destek olmadan başarı sağlayamazlar. Söz ve eylemlerle destek verenler hakkında davacı olmak şarttır.
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU1 sa önce
    haberi okuduğumda çok geçirdim içim kan ağladı . Milletimizin bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelik yapılan, amacına asla ulaşamayacak olan tüm bu hain terör saldırılarını bir kez daha lanetliyoruz.
  • KÜRTKÜRT1 sa önce
    NİYE ÖLDÜ NEDEN ÖLDÜ DİYENLERİN ŞEHİTLİKLEN DİNLEN VATANLAN İŞİOLMIYANLAR SORSANSANKİ VATAN İÇİN DİNİÇİN ÖLECEM DEMİYEN ZİHNİYETLER
  • Tekrar Osmanlı Devleti 2099Tekrar Osmanlı Devleti 20991 sa önce
    Nereye kadar bilmiyorum Allah CC tüm Türkiye'ye sabırlar versin ve yakalanan hainler bizim vergilerimizle hapishanelerde bakılsın baktıranlara hakkım zehir zıkkım olsun
  • ŞabanŞaban1 sa önce
    Allah rahmet eylesin.Makamınız cennet olsun inşaallah kardeşlerim.
  • MurtazaMurtaza1 sa önce
    Rabbim rahmet eylesin makamlarını yüceltinsin aziz şehitlerimizin
  • FehmiFehmi1 sa önce
    Dağda terör Ankara da yandaş terör.
  • AdaletAdalet1 sa önce
    Neden hep sözleşmeli er şehitlerimiz, olayın nasıl geliştiği de açıklansın
Daha fazla yorum göster (1/10)

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Takip edilen bomba yüklü araç patlatıldı
  1. Takip edilen bomba yüklü araç patlatıldı
  2. Zorlu'dan yerli otomobil açıklaması
  3. Türkiye karşı çıkmıştı, Rusya'dan..
  4. 'Banker Bilo' gerçek oldu
  5. Tırnağınızın şekli hastalıklarınızı..
  6. 8 şehit vermiştik, işte çatışmada..
  7. Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına..
  8. Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na..
  9. 98 Yıllık köyün sorunları 2 yılda..
  10. Samsun'da asırlık köylere tarihi hizmet
  11. İstanbul göç veriyor
  12. PKK'lı teröristler ABD'nin verdiği..
  13. Mısır'da gizemli keşif
  14. FETÖ'cü Kerim Balcı o ülkede..
  15. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı..
  16. Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim hiçbir..
  17. Rusya'nın rezervleri azaldı
  18. "Rus hacker'lar sadece Amerika..
  19. Ünlü mucit Türkiye'ye geliyor
  20. Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Terbiyesiz herif! Aklın beyninde değil nerende?
Terbiyesiz herif! Aklın beyninde değil nerende?
Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
Aman dikkat… Bugün resmen yürürlüğe girdi… O araçlar artık muayeneden geçemeyecek
Diyanet'in kararı endişe verici
Diyanet'in kararı endişe verici
'Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'
'Kurabiye mi bu, yiyorsun Engin?'
1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı
1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin sırrı ortaya çıktı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.11.2017
Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
Yasağı delen evlilik programına ceza yağdı
Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor
Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti… Bülent Arınç ‘aktif siyasete’ geri mi dönüyor