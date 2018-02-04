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Hakkari şehidi, memleketi Niğde'ye uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz (21), baba evinde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Niğde'ye gönderildi.

04 Şubat 2018 Pazar 10:52
Hakkari şehidi, memleketi Niğde'ye uğurlandı

1 Şubat'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyadeli Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, dün şehit oldu. Bekar olan şehidin cenazesi gece saatlerinde uçakla Adana'ya getirilerek, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Pınar Mahallesi'ndeki baba eve evine getirildi. Bu sırada şehit babası Aziz Akagündüz ve yakınları gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan sokak içerisinde dualar okundu. Bu sırada şehidin bir yakını olan kadın, cenaze aracına asker selamı verdi.

Şehit cenazesi, helallik alınmasını ardından defnedilmek üzere konvoy eşliğinde Niğde'nin Çamardı İlçesi'ne bağlı Beyaz Kışlakçı Mahallesi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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