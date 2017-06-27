Hakkari polisi sınırdaki çocukları sevindirdi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde yürüttüğü etkinlikler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara Ramazan bayramı öncesi ve sonrasında bayram hediyesi olarak pantolon dağıtımı ve değişik hediyeler dağıtarak sevindirdi. Yaşadıkları sevinç gözlerine yansıyan çocuklar polis abilerine bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ettiler. Polis memurları çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek buradan ayrıldı.