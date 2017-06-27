Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakkari polisi sınırdaki çocukları sevindirdi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurca ilçesindeki çocuklara değişik hediyeler dağıtarak bayramlarını kutladı.

27 Haziran 2017 Salı 16:10
Hakkari polisi sınırdaki çocukları sevindirdi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde yürüttüğü etkinlikler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara Ramazan bayramı öncesi ve sonrasında bayram hediyesi olarak pantolon dağıtımı ve değişik hediyeler dağıtarak sevindirdi. Yaşadıkları sevinç gözlerine yansıyan çocuklar polis abilerine bu örnek davranıştan dolayı teşekkür ettiler. Polis memurları çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek buradan ayrıldı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:10
  1. Irak
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Hakkari
  4. Çukurca
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı