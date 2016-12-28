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Hakkari için önemli karar!

Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Hakkari için önemli karar!
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:50
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Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova  ilçelerinde bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de faaliyet gösteren terör  örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin,  kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Saldırılar neticesinde vatandaşların, ekonomik ve sosyal  faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı  kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet  yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal  güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve  milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla  bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her  türlü tedbiri almaktadır."

 Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri  Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova  ilçeleri sınırlarındaki 25 bölgenin, 29 Aralık saat 00.00'dan 12 Ocak 2017 saat  23.59'a kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirilen açıklamada,  vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye  valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.
 

 
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