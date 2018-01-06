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Hakkari Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Hakkari Belediye, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘Asfalt’ iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 07:19
Hakkari Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Hakkari Belediyesince, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye ziyareti sırasında bina önünde toplanan partililere hitabında sarf ettiği "Sen 15 yıldır Hakkari'ye asfalt götürmedin. Beşiktaş Belediyesi Hakkari'ye götürdü." sözleri üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Beşiktaş Belediyesince 2014 yılında Hakkari il merkezinde  bin 800 metre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışması yapıldığı hatırlatılarak, "Bu çalışma ile ilgili olarak asfalt imalatlarının sanat ve fen  kurallarına uygun yapılmadığı, ayrıca aşırı yüksek birim fiyat ve bedeller ile  yapıldığı Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından raporlaştırılmıştır."  ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Beşiktaş Belediyesinin, Hakkari'de asfalt  çalışmasının yanı sıra 1 Eylül 2017 tarihinde üç günlük kiralama usulüyle çocuklara yönelik şişme oyun grubu etkinliği düzenlediği de anımsatıldı.

"Altyapı projelerinin yüzde 80'lik bölümü tamamlandı"

Hakkari Belediyesinin "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında  yürüttüğü çalışmalara da değinilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"2017 yılında Hakkari Belediyesi olarak altyapı (kanalizasyon, içme  suyu, yağmur suyu) projelerinin yüzde 80'lik bölümü tamamlandı ve yine aynı yıl içerisinde 35 kilometre BSK asfalt çalışması yapılmıştır. Çocuklara yönelik  olarak Hakkari'ye 5 yeni park, 17 çocuk oyun grubu ile çocuklara özel bin  kapasiteli bol aktiviteli mega şişme oyun parkı kazandırılmış olup ayrıca bin 500  metrekare kapalı alanda ülkemizin en modern ve donanımlı çocuk oyun ve kültür  merkezlerinden biri oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak 2017 yılı içerisinde 200  milyon lira yatırım bütçesi olan çalışmalar Başbakanlık,  Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İlbank AŞ Genel Müdürlüğü, İstanbul  Büyükşehir Belediyesi tarafından ve Hakkari Belediyesinin öz kaynakları ile Sayın  Başbakanımız Binali Yıldırım ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun  Hakkari'mize olan özel ilgi ve destekleri ile gerçekleştirilmiştir.''

"24 saat içme suyu hizmeti sağlanacak"

Açıklamada, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari  Belediyesinin kentte önemli altyapı çalışmaları yürüttüğü vurgulandı.

Şehirde dere yataklarını kirleten, insan ve çevre sağlığını tehdit  eden kanalizasyon sularının ilk kez inşa edilen 110 kilometrelik kanalizasyon  şebekesine bağlanarak kentin önemli sorunlarından birinin çözüldüğü aktarılan  açıklamada, böylece Hakkari'nin yüzde 70'lik bölümüne ilk defa kanalizasyon  şebekesi kazandırıldığı belirtildi.

Hakkari'de önceki belediye döneminde vatandaşlara iki günde üç saat  içme suyu verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devralınan belediye şehirde vatandaşa iki günde üç saat içme suyu  verilebiliyorken, başlatılan içme suyu çalışmaları kapsamında 130 kilometrelik  içme suyu şebekesi ve 65 kilometre isale hattı tamamlandı. 2018 yılında yapılacak  çalışmalar ile Hakkari'mize 24 saat içme suyu hizmeti sağlanacaktır. Ayrıca  Hakkari'de ilk defa jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları yapılarak Hakkari'nin  mevcut içme suyu kaynaklarına alternatif içme suyu kaynakları sondajlar  vasıtasıyla elde edilmiştir. Böylece şehre verilen içme suyu miktarı 4 kat  artırılmıştır."

"Şehir modern yollarla donatıldı"

Toz, çamur ve çukurdan geçilmeyen yolları ile isim yapan Hakkari'nin,  tarihinde ilk kez 35 kilometre BSK asfaltla buluşturulduğu belirtilen açıklamada,  kentin modern yollarla donatıldığına dikkat çekildi.

Kentte ilk defa modern tam donanımlı modüler mezbaha inşa edildiği  vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Şehirde bulunan 7 dereden üçünün ıslah çalışmaları tamamlandı. Geriye  kalan derelerin çalışmaları devam etmektedir. Modern şehir görünümünden uzak  kalmış Hakkari, Bulvar Caddesi üzerinde prestij cadde uygulaması yapılarak  ilk  defa kent estetiği çalışmaları hayata geçirildi. Bu kapsamda vatandaşlarımıza  ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı. 'Estetik-Dekoratif Kent Aydınlatma  Projesi' ile şehrin çarşı merkezinde caddelere uygulanan estetik-dekoratif  ışıklandırma çalışmaları adeta kentin çehresini değiştirdi. Akşamları ışıl ışıl  bir görüntü kazanan caddeler ayrıca estetik görünümü ile kente farklı bir hava  katarken Hakkari şehir prestiji kazandı."

Açıklamada, kış mevsiminin uzun geçtiği Hakkari'de bin 500 metrekare  kapalı alanda kent nüfusunun yüzde 45'ini oluşturan çocuklar için ülkenin en  kapsamlı ve donanımlı "Çocuk Oyun ve Kültür Merkezleri"nden birinin hizmete  sunulduğu ifade edildi.

Hakkari Belediyesinin açıklamasında, sosyal ve kültürel hizmetlere  ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Ek hizmet binasında oluşturulan ve 15 Temmuz demokrasi şehidimiz  Prof. Dr. İlhan Varank'ın ismi verilen 'İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Merkezi'  ile her düzeyde öğrenciye sınavlara hazırlık ve çalışma imkanını sunan bir eğitim  merkezi Hakkari'ye kazandırıldı. Şehirde her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini  çeken ve Hakkari tarihinde bir ilk olarak gerçekleşen 'Ramazan Etkinlikleri'  yoğun program ve bol etkinliklerle her akşam binlerce vatandaşı bir araya  getirerek şehrin huzur ortamına katkı sağladı. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu  Hakkari'de ilk defa 'Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi' oluşturuldu. Eski  Kültür Merkezi her yönü ile yeniden inşa edildi. Geçmişinde 35 kursiyeri bulunan  merkez bugün erbane, bağlama, gitar, piyano, nefesli çalgılar, def, halk  oyunları, Hakkari yöresinin dengbejliği, tiyatro, drama, resim atölyesi gibi  önemli sanatsal ve kültürel kursların verildiği bir alana dönüştürülerek bin 100  kursiyere hizmet verir hale getirilmiştir."

Ayrıca açıklamada, şehir estetiğine zarar veren ve kent imarını işgal  eden 140 kaçak ve ruhsatsız barakanın kaldırıldığı, kazanılan bu yeni alanların  yeşillendirme ve dinlenme yerlerine dönüşümü sağlanarak yeniden vatandaşın  hizmetine sunulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 07:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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