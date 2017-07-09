Hakkari, Ağrı ve Şırnak'ta 11 terörist öldürüldü
Terör operasyonlarına ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Ağrı'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Şırnak'ta ise 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.09 Temmuz 2017 Pazar 13:56
İçişleri Bakanlığı Hakkari'de 2, Ağrı'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Şırnak'ta ise 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, son 3 günde PKK'ya yönelik operasyonlarda 269 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Teröristler kobra aracı ile takip edildi
Hakkari'de Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin ise şu bilgiler verildi:
- "Hakkari Yüksekova Dağlıca Yolu üzerindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile takip edilerek etkisiz hale getirilmiştir."