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Hakkari, Ağrı ve Şırnak'ta 11 terörist öldürüldü

Terör operasyonlarına ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanlığı, Hakkari ve Ağrı'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Şırnak'ta ise 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 13:56
Hakkari, Ağrı ve Şırnak'ta 11 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı Hakkari'de 2, Ağrı'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, Şırnak'ta ise 5 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, son 3 günde PKK'ya yönelik operasyonlarda 269 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Teröristler kobra aracı ile takip edildi

Hakkari'de Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin ise şu bilgiler verildi:

  • "Hakkari Yüksekova Dağlıca Yolu üzerindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile takip edilerek etkisiz hale getirilmiştir."
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 13:56
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  • Turan Turan 40 dk önce
    Gebersinlağım faresi iblislerindirin kafalarınabombayıolmayanbeyinleriparçalansın çakalların.
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