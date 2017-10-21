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Hakimler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de düzenlenen operasyonda şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 19:32
Hakimler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelilerin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan sınırında yapılan çalışmalarda, 2 Pakistan uyruklu insan kaçakçısı ile bir grup kaçak yakalandı.

ŞİKE VE ERGENEKON HAKİMLERİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstanbul Bakırköy ve Kayseri'den hakkında yakalama kararı bulunan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu olduğu belirlendi.

Uslu'nun da Bakırköy 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ve Tavşanlı mahkemelerince yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu ile iki Pakistan uyruklu insan kaçakçısı gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 19:32
  1. Fatih Mehmet Uslu
  2. Bülent Kınay
  • hamidohamido1 gün önce
    Eebunlaro makamanasılgelmişlerdi ???Hırsız ın işikaçmaktır. Kaçacak yer arayandaha çoğu da sırada fırsat kolluyor.
  • YavuzYavuz1 gün önce
    Caretta carettalar nasıl yumurtadan çıktığı zaman denize koşuyorlarsa bunlarda başları derde girdi yakalancaklarını anladıkları zaman ana vatanlarına kaçıyorlar bence gayet normal
  • dinim vatanim ve milletimdinim vatanim ve milletim1 gün önce
    Adaletin dogrulugun icine oyle ettinizki dunyanin okyanuslari bu pislikleri temizleyemeyecek!
  • AHMETAHMET1 gün önce
    Sizi gidi sizi, glû glûdanscıları......
  • MalikMalik1 gün önce
    Ergenekoncu bunlar fetönün Ergenekon kolu hepsi fetö hepsi Ergenekon hatta pkk dhkpc hatta üst akıl terör örgütü bi torba yapalım üatö herkesi atalım içeri
  • yusufyusuf1 gün önce
    Demek ki o savunduğunuz o Ergenekon balonmuş sevgili Akit
  • Urfalı Urfalı 1 gün önce
    Mazlumların ahı yerde kalmadı allah mustehakini versin inşallah vesselam.
  • ReisReis1 gün önce
    DEMEKKİ KOMŞUDA HAKIM VE SAVCI SIKINTISI VAR ADAMLAR ORAYA GIDIP BAZI DAVALARA BAKIP HEMEN DÖNE ÇEKLERDİ GÜVENLIK GÖREVLILERIYANLIŞ YAPMIŞLAR
  • MehmetyaziciMehmetyazici1 gün önce
    Vaycakallargeckaldilarsizi ....
  • DevremDevrem1 gün önce
    Oooohooo.... Gelin bağlım beyler, sizi şöyle alalım. Kaçtığınız yere bakın, çakallar. Göz açtırmayın bu hainlere.
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