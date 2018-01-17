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Hakim ve savcıya yardımcı geliyor

HSK’nın 2018 hedefleri kapsamında, hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi de yargıya kazandırılacak.

17 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
Hakim ve savcıya yardımcı geliyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) hedeflerinin açıklandığı 2018 yılı Performans Programı’nda, yargı teşkilatını ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alıyor. Yargının etkinlik ve verimliliğinin arttırılması için teftiş sistemi yenilenecek. Buna göre, denetim ve soruşturmalarda uygulama birliğinin sağlanması ve müfettişlerin iş yükünün azaltılması için sabit raportörler görevlendirilecek. Denetim sürecinde UYAP sisteminin etkinliği artırılacak. Teftiş sistemini etkinleştirmeye yönelik yapılan durum analizinin sonucuna göre, müfettişler için gerekli iş standartları geliştirilecek.

YARDIMCILIK İÇİN MEVZUAT ÇALIŞILACAK

HSK’nın 2018 hedefleri kapsamında, hakim ve savcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması için çalışmalar yapılacak. İlk aşamada hakim ve savcıların, yabancı dil, yüksek lisans, doktora gibi akademik çalışma ve eğitim imkanlarından yararlanmaları sağlanacak. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi de yargıya kazandırılacak. Bu kapsamda, bu müessenin kurulmasına yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

İHTİSAS MAHKEMELERİ ARTACAK

Öte yandan, yargının verimliliğini artırmak adına ihtisas mahkemelerinin sayısı artırılacak ve mahkeme yönetim sistemi desteklenecek. HSK’nın daha şeffaf bir yapıya kavuşması ve etkinliğinin artması için Genel Kurul, Daireler ve Genel Sekreterliğin emsal niteliğindeki karar ve görüşleri kişisel verileri korunarak paylaşıma açılacak.

Yargıya güven artacak

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül, 2018 Yılı Performans Programı için kaleme aldığı sunuş yazısında HSK’nın yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek, hakimlik ve savcılık teminatını etkin kılmak ve yargıya güveni arttırmak gibi önemli görevleri olduğunu belirtti. Gül, HSK’nın üzerine düşen bu sorumlulukları gerçekleştirmek için de “adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargının teminatı” olmayı kendine vizyon edindiğini vurguladı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise “Yargı sisteminin işleyişinde önemli bir rolü bulunan Kurulumuz, belirlenen vizyonuna ulaşabilmek adına; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, yargıya güvenin arttırılması, yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması gibi amaçlara ulaşmak için 2018 yılında yapılması planlanan faaliyetlere performans programında yer vermiştir” ifadesini kullandı.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 08:17
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