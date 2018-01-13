Hakim ve savcılar için skandal sözler!

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz davaları ile FETÖ’cüleri yargılayan mahkemelere “siyasi operasyon” anlamı taşıyan bir kararla müdahale etti. Karara uymayan yerel mahkemenin hakimleri ise her fırsatta adaletten söz eden Kılıçdaroğlu tarafından hedef gösterildi.

ERDOĞAN'A AĞIR HAKARET

Kılıçdaroğlu "İflas eden bir yargı sistemi ile karşı karşıyayız. Dünyanın bütün demokrasilerinde kimin suçlu olup olmadığına hakim karar verir. Bugün geldiğimiz noktada suçluyu belirleyen organ sarayda oturan zevattır" dedi.

SKANDAL SÖZLER

Hitler Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün de o koşullar var. Direnme hakkımızı kullanarak bu düzeni yıkacağız. Suçluyu o belirliyor arkasından savcılar, hakimler devreye giriyor. 1940'ların Almanyası'nda hangi koşullar varsa bugün Türkiye'de aynı koşullar vardır.

Bu düzeni yıkacağız derken, Hitler Almanyası'nı Almanlar nasıl yıktıysa, direnme hakkımızı kullanarak biz de bu düzeni yıkacağız. Biz boşuna kilometrelerce yürümedik. Bu ülke için herkes için yürüdük. Adalet olsa o kadar yolu yürür müydük? Adalet soylu bir kavramdır, üzerinde hepimizin titremesi gerekir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet, insan hakları, düşünce özgürlüğü olmaz; kaos, kavga, kargaşa, darbe olur. Adalet bunların hepsini engeller.

Hitler'in Almanyası'nda Adalet Müşaviri vardı. Dönemin hakimlerine şunu söylüyor: 'Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorun. Benim yerimde Führer olsa nasıl karar verirdi?' Bugün Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bazı hakimler, Führer benzeri hareket içindeler. Biliyorum bunu söyledim diye şimdi hemen fezlekeler düzenlenecek, savcılar harekete geçecek. Geçmezseniz namertsiniz siz.