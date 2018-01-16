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Hakim ve savcı olacak avukatlar 3 ay staj yapacak

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına atananların staj süresi 3 ay olacak.

16 Ocak 2018 Salı 14:11
Hakim ve savcı olacak avukatlar 3 ay staj yapacak

Avukatlıktan adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına atananlar 3 ay staj yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Buna göre, "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik"in adı, "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik" olarak değiştirildi.

Adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının staj dönemi süresi 17 ay olacak. Adli yargı hakim ve savcı adayları bu sürenin 3 ayında genel, 14 ayında ise görev stajı yapacak.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına atananların staj süresi ise 3 ay olacak.

Yabancı dil eğitimi için yurt dışında bulunma stajdan sayılacak

Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilenlerin burada geçirdikleri süre stajlarından sayılacak.

Hakim ve savcı adayları, önceki yıl kurulan ve kamuoyunda istinaf olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde de belirli sürelerle staj görevinde bulunacak.

Öte yandan, "Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik"in ismi ise "Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik" oldu.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle de adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının meslek öncesi eğitim süresi 2 yıl olacak. Avukatlıktan adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına atananlar ise 6 ay meslek öncesi eğitim alacak.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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