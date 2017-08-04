Hakim suçunu itiraf eden modeli 'zekisin ve geleceğin parlak' diyerek saldı!

İngiltere’ye yeni taşınan Polonyalı model Natalia Sikorska, ünlü tasarım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin Londra şubesinden bin sterlin değerindeki (yaklaşık 4 bin 650 TL) ürünleri çalarken yakalandı.

Polonyalı modelin almaya teşebbüs ettiği ürünlerin arasında tasarımcıların elinden çıkma ceket, bir çift ayakkabı, çanta ve gümüş bir bıçak vardı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Mağazadan ayrılmaya çalıştığı sırada polisler tarafından durdurularak yakalanan Sikorska, hırsızlık yapmaya teşebbüs ettiğini itiraf etti.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ

İtirafta bulunan Sikorska, hakkında karar veren Westminster Hakimi Grant McCrostie Polonyalı modelin 12 ay boyunca suça karışmaması koşuluyla salıverilmesine karar verdi.

Sikorska, 12 ay boyunca herhangi bir suça karışmazsa hiçbir cezalandırmayla karşılaşmayacak.

"ZEKİSİN VE PARLAK GELECEĞİN VAR"

Hakim McCrostie, "Geleceğini bu hareketlerle tehlikeye attın. Zeki ve kayda değer yeteneklere sahip olduğu çok açık ortada olan bir kadınsın. İlk fırsatta suçunu itiraf ettiğin ve potansiyel olarak parlak bir geleceğin olduğu için bu olayı olması gerekenden daha yumuşak bir şekilde ele alacağız" dedi.