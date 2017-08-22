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Hakim, İstanbul'daki evinde ölü bulundu!

Kısa süre önce İstanbul’dan Diyarbakır’a tayini çıkan Hakim Mustafa Yılmaz Ataköy’deki hakim-savcı lojmanındaki evinde ölü bulundu.

22 Ağustos 2017 Salı 16:12
Hakim, İstanbul'daki evinde ölü bulundu!

Hakim, Mustafa Yılmaz İstanbul'daki evinde ölü bulundu! Dün akşam saatlerinde kendisinden haber alınamayan hakim Yılmaz, Ataköy 4. Kısım'daki evine girildiğinde hareketsiz halde bulundu. Yılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kısa süre önce İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıktığı belirtilen ve adli tatilin tamamlanması ile yeni görevine başlayacak olan Yılmaz'ın şeker hastası olduğu öğrenildi. Yılmaz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordu.

MASADA ÇİKOLATA PAKETLERİ

Yılmaz'ın evindeki masanın üzerinde bir miktar tüketilmiş çikolata ve benzeri şekerli yiyecek paketi bulunduğu iddia edildi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk inceleme ardından cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hakim Mustafa Yılmaz'ın ölüm sebebi Adli Tıp'taki ilk otopsi ardından belirlenecek. Hakim Yılmaz'ın bir süredir eşinden ayrı yaşadığı da öğrenildi.(Sabah)

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:12
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