Hakim FETÖ’den hapiste, verdiği karar yürürlükte

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağza alınmayacak hakaretler sıralayan SGK Müdürünü deşifre eden Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci hakkında açılan davada skandal karara imza atan Hakim Feti Ahmet Geçim’in FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı.



2013’de Konya ili Kulu ilçesi SGK Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Çetin’in SGK’nın tüm adreslerine mail atarak dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini yayınladığı haber ile deşifre eden gazeteci-yazar UMED Başkanı Aslan Değirmenci, mahkeme tarafından adli para cezasına çarptırılmıştı. Hakaret eden memurun ise dönemin SGK Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kendi isteği doğrultusunda Ankara’ya atandığı öğrenilmişti. Ceza yerine Hüseyin Çetin ödüllendirilirken, Aslan Değirmenci’ye bugün icra işlemi başlatıldı.



Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı ve aynı zamanda bir gazeteci olan Aslan Değirmenci hakkında açılan davada skandal karara imza atan Hakim Feti Ahmet Geçim’in ise, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Dönemin SGK Müdürü Hüseyin Çetin’in Erdoğan’a hakaretleri belgelerle ispatlanmasına rağmen Kulu Asliye Ceza Mahkemesi haberde Aslan Değirmenci’nin Çetin’e hakaret ettiğini öne sürerek 105 gün adli para ile cezalandırmıştı. Hüseyin Çetin’in kurum mailinden servis ettiği yazıyla dönemin Başbakanı Erdoğan’ın ‘2 ayyaş’ sözüne gönderme yaparak “Senin gibi kafası ayıklar 10 senede peşkeş çekerken memleketi, kafamız kıyak sanma biliyoruz ne haltlar yediğini. Hesap günü görüşürüz…” dediği tespit edilmişti.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA