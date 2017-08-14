Hakemi iten Cristiano Ronaldo'ya tarihi ceza yolda!

Cristiano Ronaldo, kırmızı kart gördükten sonra hakemi ittiği için 4-12 maç arası ceza alabilir.

İspanya Süper Kupası ilk maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve hakemi iten Cristiano Ronaldo'nun 4 ile 12 maç arası ceza alacağı öne sürüldü.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre kartın ardından Hakem Bengoetxea'ya fiziki temasta bulunan Portekizli yıldızı 96. maddeye göre 4 ila 12 maç arasında ceza alabilir.

Süper Kupa rövanşında oynayamayacak olan Ronaldo 4 maç ceza alması durumunda Deportivo, Valencia, Levante ve Real Sociedad maçlarını da kaçıracak.