Hakeme saldıran taraftarın mesleği şok etti

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakeme yabancı cisim atan taraftar, Kırklareli'nde öğretmen çıktı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a yabancı cisim atıp yaralanmasma sebep olan ikinci taraftarın kimliği de belirlendi.

D.B isimli şüphelinin öğretmen olduğu öğrenildi. Kırklareli'nde ikamet eden D.B, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli soruşturmayı yürüten İstanbul Spor Savcısı Asını Ekren'e ifade verdikten sonra serbest kaldı. Diğer şüpheli L.MY. de daha önce gözaltına alınmıştı.