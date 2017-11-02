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Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor

Melih Gökçek’in Bülent Arınç’a açtığı 50 bin TL’lik tazminat davası bugün başlıyor.

02 Kasım 2017 Perşembe 02:55
Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor

ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a “Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir” tweet’i nedeniyle açtığı 50 bin TL’lik tazminat davası bugün başlıyor. Dava dosyasına göre Gökçek, 14 Mart’ta televizyon programında, “...Erdoğan Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş olacaktı. Bir FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir. ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti” iddiasında bulundu.

Arınç da Twitter’da ve katıldığı bir televizyon yayınında “Bir Hint atasözünde denir ki ‘Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmamakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir’. Gökçek hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerekir” demişti.

Gökçek, 22 Mart’ta Arınç hakkında dava açtı. Gökçek’in avukatı, Arınç’ın alenen hakaret ve iftirada bulunduğunu savunarak, 50 bin TL tazminat istedi. Arınç’ın avukatı Yakup Erikel ise cevap dilekçesinde “Hakaret kastı yoktur. Kendisine davacı tarafından isnat edilen iddiaların karşılığında müvekkilimiz, kendisini ifade özgürlüğü kapsamında bu şekilde ifade etmiştir” dedi. Gökçek’in istifasının ardından Arınç, tweet’ini kaldırmıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 02:55
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