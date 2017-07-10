Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....

Futbolcuyu tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar, parasına el koyuyorlar"

“Ücretlerini alamayan futbolcular zaten biliniyor. Bunun yanında tehdit edilip şantajla paralarına el konulanlar var. Bazı kulüpler para vermemek için, oyuncuyu askerlik şubesine şikayet etmekle tehdit ediyor.”

- Özellikle alt liglerde futbolcuların çok ciddi sıkıntıları var. Neler yaşanıyor orada?

Kulüplerin mali yapısının kötü olması bir yana, futbolcu arkadaşlarımızın yaşadığı durum gerçekten kötü. Aynı statü ve aynı mesleği yapıyor olmalarına rağmen alt ligler futbolumuzun kanayan yarasıdır. Futbolun mültecisi konumunda bu çocuklar. Değer verilmeyen, önemsenmeyen, görmezden gelinen ama Türkiye’deki profesyonel futbolcuların yarısının oynadığı bir lig Üçüncü Lig. Ücretlerini alamayan, tehdit edilen ya da şantaj ile paralarına el konulan oyuncular var. Ayrıntılarını bilseniz şaşar kalırsınız.

-Biraz anlatır mısınız?

Bazı kulüpler futbolcuların askerlik durumunu şantaj aracı olarak kullanıp haklarını gasp ediyor. Şöyle ki; kulüp eğer iddiası kalmamış ve ligin kalan bölümünde rahatsa, oyuncunun parasını ödememek için oyuncuları askerlik şubesine şikayet etmekle, ev adresini, aracının plakasını bildirmekle tehdit ediyor. Benzer şekilde sezon başında anlaşma döneminde, sözleşme imzalama aşamasında askerlik sorununu bahane edip, ‘Nasılsa başka lige gidemezsin’ diyerek daha az fiyata imza attırmaya çalışıyor.

- Kanayan yara bu. Peki ne yapıyorsunuz bu konularda?

Bilindiği üzere Süper Lig ve TFF 1. Lig’de oynayan futbolcular 38 yaşına kadar askerliği tecil ettirebiliyor. Alt liglerde sorun çok farklı boyutlarda ortaya çıkıyor. Askerlik konusunda en önemli sıkıntı şu; daha önce var olan ve yöneticilerin suistimali ile 2012 yılında iptal edilen Askerlik Tecil hakkı. 3. ligdeki futbolcuların askerlik tecil hakkı için girişimlerimiz Milli Savunma Bakanlığı nezdinde devam ediyor.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal’dan devrim yaratacak öneri

Mini transfer dönemi

‘BİRİ EKİM, DİĞERİ MART SONUNDA BİRER HAFTALIK İKİ TRANSFER DÖNEMİ DAHA GETİRİLMELİ’

TPFD Başkanı Ünsal, transfer dönemlerindeki hataların telafisi için Futbol Federasyonu’na öneride bulunurken, “Bunun örnekleri tüm Avrupa’da var. İki mini transfer dönemiyle oyuncular da, kulüpler de yaşadığı zorluklardan kurtulur” dedi.

TÜRKİYE’de bir çok dernek ve benzeri örgütlenme gibi Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de uzun süre, üyeleri için önemli bir faaliyet göstermeden varlığını sürdürdü. Oysa her meslek gibi futbolcuların da, özellikle büyük paralar kazanamayan futbolcuların çok ciddi sorunları olduğu biliniyor.

“Dışı seni, içi beni yakar” misali, herkesin pırıltılı bir hayat yaşadığının sanıldığı futbol dünyasında, yürek burkan sıkıntıları olan çok kişi var...

Bir meslek örgütünün bulunması ve bu örgütün futbolcunun hayatının içine girmesi bu yüzden çok önemli...

FARKLI BİR DERNEK ANLAYIŞI

İşte Hakan Ünsal başkanlığında, Bülent Korkmaz, Tümer Metin, Tolunay Kafkas, Ümit Davala, Tayfur Havutçu, Ergün Penbe, Ogün Temizkanoğlu, Recep Çetin, Alpay Özalan, Tanju Çolak gibi önemli isimlerin yönetim kurulunda yer aldığı TPFD, geçmiştekinden çok farklı bir çizgi çiziyor.

Ünsal ve arkadaşları, TFFD’yi tabela derneği olmaktan çıkarıp, gerçek anlamda sorun çözen bir yapıya kavuşturan adımlar atıyor.

Gazetemiz yazarı da olan başkan Hakan Ünsal ile bir süredir üzerinde çalıştıkları projeler ve diğer çalışmaları üzerine konuştuk...

BÜYÜK SORUNA, KRİTİK ÇÖZÜM

- Transfer dönemiyle ilgili Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği olarak bir proje hazırladığınızı öğrendik... İçeriği nedir?

Malum şu anda transfer dönemi ve takımlar kadrolarını şekillendiriyor. Bu dönem aslında bir takım için en kritik ve hassas olunması gereken zaman. Yapılan hataların telafisinin zor olduğu iştir transfer. Sınırlı bir zaman var ve bu süre içinde farklı sorunlar da yaşanabiliyor. Aslında FIFA talimatına göre transfer dönemleri belli olsa da, bazı ülkeler kendi iç talimatlarında yaptıkları düzenleme ile bir istisna getirebiliyorlar.

AVRUPA’DA YILLARDIR YAPILIYOR

- Hangi ülkeler, bu konuda ne yapıyor?

Belçika’da futbolcunun sözleşmesi kulüp tarafından tek taraflı feshedilirse, oyuncu normal transfer dönemi dışında 15 Mart’a kadar yeni bir kulüple anlaşabiliyor. Sözleşmeyi tek taraflı feshetme bizde çok sık yaşanan bir durum. Kulüpler ligin başlamasına 1 hafta ya da bir gün kala oyuncuyu gönderebiliyor. İspanya’da 5 aydan fazla sakatlığı olan futbolcuların yerine transfer dönemi dışında transfer yapılabiliyor. Fransa’da her kulübün transfer sezonu dışında 1 yerli futbolcu ile anlaşma hakkı var. Yerli oyuncuyu korumak açısından çok doğru bir karar ve bizde de olmalı. İngiltere’de boştaki bir futbolcu son kulübüne transfer dönemi dışında dönebiliyor.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİR MODEL

-Sizin teklifiniz bunlardan farklı mı?

Bunlar Avrupa’nın önemli liglerinde var olan transfer istisnalar... Bizce bunların hepsinin ligimizde olması lazım aslında. Ama bizim teklifimiz şu: Bütün bu var olan izinleri kapsayacak olan adına “Mini Transfer dönemleri” diyeceğimiz bir kural getirilmesi. Şöyle ki; ekim ayının sonunda ve mart ayının sonunda maksimum 1 hafta sürecek ve en fazla 3 oyuncu transfer edilecek. Bu transfer edilecek oyuncular yerli olmak zorunda ya da en 2 yerli 1 yabancı olmalı.

Mini transfer ne sağlayacak?

1-) REKABET VE HEYECAN ÜST SEVİYEDE OLACAK

Ligimizde yıllardır şampiyonluk yarışı genelde iki takım arasında yaşanır. Avrupa kupalarına katılma çabası kısır geçer. Düşme potasının adayları daha ilk yarıda belli olur. Mini Transfer dönemleri bütün bu sıkıntıları ortadan kaldıracak bir teklif. Kulüpler bu süreçte yapacakları takviyelerle yarışa daha güçlü bir şekilde dönebilirler. Böylelikle futbolumuzdaki heyecan ve rekabet hep en üst seviyede olur.

2-) KULÜPLER TRANSFER HATALARINI TELAFİ EDEBİLECEK

Yöneticiler eğer transferde hata yapmışsa bunu düzeltme şansını yakalayacaklar. Kulüpler eksiklerini kapatır, taraftarlar da yapılan takviyelerle güçlenen takımlarına daha fazla destek verir.

3-) DAHA FAZLA FUTBOLCU MESLEĞİNİ YAPABİLECEK

Oyuncu, boşta kalma korkusu yaşamaz, transfer yapması için önünde yeni bir fırsat olduğunu bilir. Kulüp yöneticilerinin de eli rahatlar.

4-) KULÜPLERİN SIK ANTRENÖR DEĞİŞTİRMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Mini Transfer dönemleri eksikleri kapatma fırsatı sağlayacağı için teknik direktörlerin görev süreleri uzatır.

Futbolcuya avukat çocuğuna burs

“Derneğe başvuran her futbolcuya ücretsiz avukat hizmeti, yardıma ihtiyacı olan futbolcuların çocuklarına da burs imkanı var.”

- TPFD olarak üyelerinizin ciddi sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Futbolcu haklarını nasıl koruyorsunuz?

Derneğimiz yaklaşık 1.5 yıldır üyelerimize ücretsiz hukuk hizmeti veriyor. Bize üye olan ya da başvuran herhangi bir ligdeki futbolcu, ister sözleşme imzalama döneminde, isterse sezon içerisinde kulüp ile arasında yaşadığı problemlerin çözümünde ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurusunda bizden tamamen ücretsiz avukatlık hizmeti alıyor. Yüzlerce futbolcu arkadaşımıza bu hizmeti verdik.

EĞİTİM DESTEĞİ %100 BURS

- Futbolculara eğitim alanında destek veriyor musunuz?

Bir taraftan futbolcu arkadaşlarımızın haklarını savunalım, şartlarını iyileştirmeye çalışalım derken diğer taraftan üyelerimize farklı şekilde nasıl faydamız oluruz diye düşündük. Eğitim alanında Türkiye’nin önemli kurumları ile anlaşmalar yaptık. Mektebim Okulları ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, üye olsun ya da olmasın, yardıma ihtiyacı olan futbolcuların başarılı çocuklarına yüzde yüz 100 burslu eğitim desteği vereceğiz. Bu noktada Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko’ya teşekkür ederiz.

Kiradan, ilaca kadar yardım

- Dernek olarak ne tip yardımlarda bulunuyorsunuz?

TFPD 25 yıllık bir dernek. Amaçları arasında üyelerine yardım etmek de var. Bu bağlamda biz geldiğimizden beri birçok futbolcu ağabeyimize ve arkadaşımıza ciddi yardımlar yaptık. Yardım yapılan bu isimler arasında Türk futbolunun efsaneleri de var, futbolun emekçileri de var. Yardımlar maaş yardımından kira yardımına, ameliyat yardımından ilaç yardımına kadar geniş yelpazede oldu. Derneğin 25 yıllık tarihindeki yardımların toplamının kat be kat üstünde bir seviyeye gelen bu yardımlar bizi ayrıca sevindiriyor.

TFF TV projesi büyük hizmet olacak

-2. ve 3. lig maçlarının canlı yayınlanması konusu bir çok bakımdan önemli. Bu konuda dernek olarak ne yapıyorsunuz?

Geçtiğimiz Ocak ayında Futbol Federasyonu’na ‘TFF TV’ adı altında bir proje sunduk. Bu proje, alt ligler olarak bilinen SporToto 2. ve 3. lig maçlarının canlı yayınlanmasını içeriyor. Her hafta toplam 45 maçın, öncesi ve sonrası ile canlı olarak yayınlamasının çok önemli etkileri olacağını düşünüyoruz. Bizim hazırladığımız TFF TV Projesi hemen yayına hazır şekilde idi. Federasyonumuzdan bir kez daha isteğimiz bu projeyi hayata geçirmeleridir. Amaç futbola hizmet etmekse, bu iş yapılacak en önemli hizmetlerden biridir.

- Maçların canlı yayınlaması alt liglerde neyi değiştirir?

Hemen sıralayayım...

1-) Canlı yayınlanan maçlar futbolcuların konsantrasyonunu ve isteğini artırır.

2-) Hakemlerin maç performansını yükseltir. Görüntülerden MHK de yararlanır.

3-) Canlı yayın kulüp yöneticilerinin davranışlarında dikkatli olmalarını sağlar.

4-) Taraftarlar da kendilerine çeki düzen verip, tribünde daha dikkatli davranır.

5-) Alınan cezalara yapılan itirazlarda görüntüler delil olarak kullanılabilir.

6-) Teknik adamların ve izleme ekiplerinin daha doğru verilerle çalışmalarını sağlar.

7-) Oyuncuların canlı izlenecek olması transfer piyasasını hareketlendirir.

FIFPRO ÜYELİK VE FİFA YILIN 11’İ

- Uzun zamandan beri Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği’ne (FIFPRO) üye olmaya çalışıyorsunuz. Gelinen son noktayı anlatır mısınız?

Görüşmelerimiz devam ediyor ve hali hazırda gözlemci üye durumundayız. Aday ülke konumuna önümdeki aylarda geçeceğiz. Hedef önümüzdeki sezon bitmeden FIFPRO’ya üyelik sürecini tamamlamak. Bu bağlamda, her sene FIFPRO tarafından düzenlenen FIFA Yılın 11’i seçimine Türkiye olarak biz de katılıyoruz. Temmuz ve ağustos ayları içinde tüm futbolcu kardeşlerimizden Dünyada Yılın 11’ini seçmelerini isteyeceğiz. Türkiye’deki profesyonel futbolcu sayısının 3 bin 600’ün üzerinde olduğunu düşünürsek, belirlenecek 11’e etkisi olacaktır.

ALTIN TOP ÇOK ÖNEMLİ

-TPFD olarak Altın Top Ödülleri’ni başlattınız. Bu uygulamanın motivasyonu artıracağını düşünüyor musunuz?

Türkiye liglerinde gol kralı olan futbolcu kardeşlerimizi Altın Top ile ödüllendireceğiz. Bugüne kadar hep ön planda olan ama ödüllendirilmeyen bu arkadaşlarımızdan bu sene, Süper Lig gol kralı Vagner Love, TFF 1. Lig gol kralı Mickael Pote, Spor Toto 2. Lig gol kralı Ali Özgün, Spor Toto 3. Lig gol krallığını paylaşan Mümin Aysever ve İlyas Kubilay Yavuz’a ödülleri en kısa zamanda takdim edilecek. Burada, bize en başından beri samimi davranan ve derneğe inanan sayın Yıldırım Demirören ve Cengiz Zülfikaroğlu’na teşekkür ederiz.