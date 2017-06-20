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Hakan Şükür’e bir şok daha

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu’nun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür’e verilen Fahri Doktora Unvanı’nın geri alınmasına oy birliği ile karar verildi.

20 Haziran 2017 Salı 19:56
Hakan Şükür’e bir şok daha

Konuyla ilgili Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, " Ülkemizde devlet ve diğer kurumlar içerisinde gayri meşru bir şekilde yapılanmış FETÖ ile ilişkisi konusunda kamuoyunda ve Üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeni ile Üniversitemiz Senatosu’nun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür’e verilmiş olan Fahri Doktora Unvanı’nın geri alınmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:56
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  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Vekilemekli maaşı kesilmismi araştırılsın.
  • Prifesör GüllenPrifesör Güllen1 sa önce
    Prof. Dr. Hakan İyiyim Çokşükür haa! La bu adam ilk' ten terk zaten be; hocası gibi! Bu işler iyice ayağa düştü ha!
  • AhmetAhmet2 sa önce
    Verilmiş fahri doktorayı ramazanda geri almak caiz midir?
  • FATİH CIHANGIRİSTANBULLUFATİH CIHANGIRİSTANBULLU3 sa önce
    Ne fahri doktoru..BuŞüFetos .. sefil vatan hainiyalancıpeygamber - Iblis Fetoşun fahriyaveri.IndIrin gitsinbu IBLISLERİ.
  • Betül Betül 3 sa önce
    Vatan haini ünvanı verilsin katiller sizin gibilere bu ülkede yer yok
  • AydınAydın4 sa önce
    Mr. Sukur ne yapsın sizin doktoranızı. O Pensilvanya papazı asistanlığına terfi etti.
  • yavuz 1517yavuz 15176 sa önce
    Bir hiç uğruna, kardinal'in peşinden koştunuz. Dünyalığınızıda yediniz, ahiret'inizide yediniz. Milletin parasını, şantajla, tehditle ele geçiren, pis sümüklü bir adi'nin peşinden yürüdünüz. Her şey size müstahak. Daha beter olun. Size, zerre acımak yok.
  • FatihFatih6 sa önce
    Allah onun ve onlar gibilerin unvanını çoktan vermiştir alsan ne olur almasan ne olur gittikleri yolun sonu cehennemin dibi inşallah
  • VatanseverVatansever7 sa önce
    İnşaAllah cenazesi bile gelmez
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