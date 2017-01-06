Hakan Şükür ve Enes Kanter reklamlarına büyük tepki!

Ünlü Amerikan gazetesi New York Times'ın yiyecek sayfasında, Türkiye'de daha çok FETÖ Terör Örgütü mensubu olan, örgütün içindeki 'Abi' ve 'Abla' evlerinde pişirdiği yemek olarak bilinen maklube'nin tanıtım yazısı yapıldı.
TEPKİ YAĞDI
Francis Lam imzası taşıyan haberin 'nyt food' twitter adresinde yayınlanmasının ardından Türkiye'den tepkiler yağdı. Tweet'in paylaşıldığı andan itibaren kısa sürede binlerce kullanıcı öfkesini dile getirdi.
ENES KANTER VE HAKAN ŞÜKÜR' ÖVGÜLER DİZMİŞTİ
Dünyaca ünlü FETÖ'cü sporcular Enes Kanter ve Hakan Şükür geçmiş günlerde sıklıkla medyada maklube yemeğinin reklamını yapıp methiyeler düzüyorlardı.