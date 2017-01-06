Hakan Şükür ve Enes Kanter reklamlarına büyük tepki!

New York Times gazetesi, FETÖ Terör Örgüt üyeleri 'Abi' ve 'Abla' evlerinde pişen maklube yemeğinin tanıtımını yaptı.

Hakan Şükür ve Enes Kanter reklamlarına büyük tepki!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:18
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Ünlü Amerikan gazetesi New York Times'ın yiyecek sayfasında, Türkiye'de daha çok FETÖ Terör Örgütü mensubu olan, örgütün içindeki 'Abi' ve 'Abla' evlerinde pişirdiği yemek olarak bilinen maklube'nin tanıtım yazısı yapıldı.

TEPKİ YAĞDI

Francis Lam imzası taşıyan haberin 'nyt food' twitter adresinde yayınlanmasının ardından Türkiye'den tepkiler yağdı. Tweet'in paylaşıldığı andan itibaren kısa sürede binlerce kullanıcı öfkesini dile getirdi.

ENES KANTER VE HAKAN ŞÜKÜR' ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Dünyaca ünlü FETÖ'cü sporcular Enes Kanter ve Hakan Şükür geçmiş günlerde sıklıkla medyada maklube yemeğinin reklamını yapıp methiyeler düzüyorlardı.

 
HABER YORUMLARI
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mehmet usta

bunların fetö cüolduklarını anladık ta yemeğin fetö ile bağdaştırılması çok tuhaf

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Tuğrul

Kaçak vatan haini alçak suratsız ibneler

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