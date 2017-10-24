Hakan Şükür, skandal koreografiyi beğendi

Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki sarı-kırmızılı taraftarların tartışma başlatan koreografiyi, Rocky'yi canlandıran Sylvester Stallone‏ paylaştı FETÖ'cü Hakan Şükür beğendi.

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan derbide başında sarı-kırmızılı taraftarlar Rocky karakteriyle birlikte 'Ayağa Kalk' sözlerinin yazdığı koreografiyi tribünde sergilediler.

'FETÖ PROPOGANDASI' İDDİASI

Ancak bu koreografi FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in önceki gün örgüt üyelerine yaptığı sohbetle bağdaştırıldı ve büyük tepki çekti. Başbakan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.

STALLONE PAYLAŞTI, HAKAN ŞÜKÜR BEĞENDİ

Öte yandan Galatasaray taraftarının bu koreografisini Rocky karakterine can veren ünlü oyuncu Sylvester Stallone‏ Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

Twitter'daki bu paylaşımı FETÖ'cü Hakan Şükür'ün de beğenmesi ''Koreografi kesin FETÖ’cülerin işidir'' yorumlarına neden oldu.