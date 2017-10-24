Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hakan Şükür, skandal koreografiyi beğendi

Sosyal medya hesabından Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki 'Rocky' koreografisini paylaşan Sylvester Stallone’un paylaşımını FETÖ'cü Hakan Şükür de beğendi.

24 Ekim 2017 Salı 12:08
Hakan Şükür, skandal koreografiyi beğendi

Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki sarı-kırmızılı taraftarların tartışma başlatan koreografiyi, Rocky'yi canlandıran Sylvester Stallone‏ paylaştı FETÖ'cü Hakan Şükür beğendi.

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan derbide başında sarı-kırmızılı taraftarlar Rocky karakteriyle birlikte 'Ayağa Kalk' sözlerinin yazdığı koreografiyi tribünde sergilediler.

'FETÖ PROPOGANDASI' İDDİASI

Ancak bu koreografi FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in önceki gün örgüt üyelerine yaptığı sohbetle bağdaştırıldı ve büyük tepki çekti. Başbakan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.

STALLONE PAYLAŞTI, HAKAN ŞÜKÜR BEĞENDİ

Öte yandan Galatasaray taraftarının bu koreografisini Rocky karakterine can veren ünlü oyuncu Sylvester Stallone‏ Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

Twitter'daki bu paylaşımı FETÖ'cü Hakan Şükür'ün de beğenmesi ''Koreografi kesin FETÖ’cülerin işidir'' yorumlarına neden oldu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 12:08
  1. hakan şükür
  2. Sylvester Stallone
  3. Rocky
  4. koreografi
  5. Galatasaray
  6. fenerbahçe
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…