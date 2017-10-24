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Hakan Şükür, o koreografiyi beğendi

Sosyal medya hesabından Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki 'Rocky' koreografisini paylaşan Sylvester Stallone’un paylaşımını FETÖ'cü Hakan Şükür de beğendi.

24 Ekim 2017 Salı 12:08
Hakan Şükür, o koreografiyi beğendi

Galatasaray- Fenerbahçe derbisindeki sarı-kırmızılı taraftarların tartışma başlatan koreografiyi, Rocky'yi canlandıran Sylvester Stallone‏ paylaştı FETÖ'cü Hakan Şükür beğendi.

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan derbide başında sarı-kırmızılı taraftarlar Rocky karakteriyle birlikte 'Ayağa Kalk' sözlerinin yazdığı koreografiyi tribünde sergilediler.

'FETÖ PROPOGANDASI' İDDİASI

Ancak bu koreografi FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in önceki gün örgüt üyelerine yaptığı sohbetle bağdaştırıldı ve büyük tepki çekti. Başbakan'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı.

STALLONE PAYLAŞTI, HAKAN ŞÜKÜR BEĞENDİ

Öte yandan Galatasaray taraftarının bu koreografisini Rocky karakterine can veren ünlü oyuncu Sylvester Stallone‏ Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştı.

''KESİN FETÖ'CÜLERİN İŞİ'' YORUMLARINA NEDEN OLDU

Twitter'daki bu paylaşımı FETÖ'cü Hakan Şükür'ün de beğenmesi sosyal medyada ''Koreografi kesin FETÖ’cülerin işidir'' yorumlarına neden oldu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 12:08
  1. hakan şükür
  2. Sylvester Stallone
  3. Rocky
  4. koreografi
  5. Galatasaray
  6. fenerbahçe
  • KanuniKanuni16 sa önce
    Dursun õzbek'e kapak olsun.
  • KemalKemal16 sa önce
    Yahu bunun fetö ile ne alakası var köpek isirsa şimşek caksa deprem olsa yağmur yağsa herşey fetö fetö fetö Fetullah Gülen denen iti goUnuzde bu kadar buyutmeyin
  • Hak yolHak yol16 sa önce
    Ayağa kalktı Türkiye; vatan millet sakarya.Onların sa kalkmasıyla düşmesi bir oldu, batıl yıkılmaya mahkûm
  • Yusuf KamilYusuf Kamil17 sa önce
    Stallone'de Fetö cü oldu. Belki bylock da kullanmıştır. Bu işin iyice suyu çıktı.
  • Yunus 16Yunus 1617 sa önce
    MİT, 15 temmuz 2016 ya kadar iyi sınav vermedi! Abd. Mit in içini dışını biliyormuş. Şimdi görev zamanı, Şu teröristleri, VATAN hainlerini getirin, yada yok edin, Büyük TÜRK MİLLETİ nin gönlünde taht kurun.
  • Yunus 16Yunus 1617 sa önce
    İnek şaban diyeceğim hafif kalır. Abd. Uşağı, CIA ajanı, Meczup un müriti, Hoca diye peşine takıldığınız PAPAZ çıktı! VATAN hainliği yapma hala aklın başına gemedimi? Tövbe et, Büyük TÜRK MİLLETİ nin Adaleti ne teslim ol.
  • MustafaMustafa18 sa önce
    Bana kalırsa yeni bir darbe emri ve işaretidir bu.
  • OktayOktay18 sa önce
    15 Temmuz' dabu aptallar dersini almadı herhalde, ayağa kalksınlarda busefer ya Allah bize ya onlara verir!
  • aspnetturkiye.comaspnetturkiye.com18 sa önce
    hakan denen hain zındık fitne çıkarmaya çalışıyorçok net
  • eyüp eyüp18 sa önce
    bu oyuncu bozuntusu zaten TÜRKİYE düşmanı deyilmi
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